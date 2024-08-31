Об этом знала только семья: актриса Марина Александрова впервые рассказала о своем достижении

42-летняя актриса Марина Александрова поделилась в соцсети важной новостью. Артистка сообщила, что получила диплом о дополнительном образовании, и заявила, что стала искусствоведом.

Марина Александрова призналась, что, когда ей чего-то не хватает, то она «идет учиться». По словам знаменитости, она скрывала факт обучения ото всех, кроме родных.

«О том, что я решила получить дополнительное образование, знала лишь семья. Да, мне пришлось говорить на съемках, что у меня репетиции, а на репетициях, что у меня съемки. С трудом, но я это сделала!» — поделилась Марина Александрова.

Актриса отметила, что семья поддерживала ее в достижении цели и помогала ей. Так, муж, режиссер Андрей Болтенко, «подстраивал все путешествия по ее программу обучения», а дети «обошли лучшие музеи с экскурсиями и рассказами мамы о тех или иных художниках и их тайных увлечениях».

Теперь, как утверждает Марина Александрова, она готова проводить экскурсии «по всем страницам мировой живописи, скульптуры, архитектуры», а также поговорить «о судьбах уличных художников».

Напомним, артистка с 2012 года состоит в браке с режиссером Андреем Болтенко. У супругов двое детей — 12-летний сын Андрей и 8-летняя дочь Екатерина.

Ранее мы писали о том, что Марина Александрова улетела на Мальдивы вместе с семьей.