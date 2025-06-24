«Об этом я сейчас мечтаю»: что говорила звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина незадолго до смерти

24 июня в Театре имени Моссовета проходит церемония прощания с Валентиной Талызиной, которая прослужила там более 50 лет. Незадолго до смерти актриса рассказала о своем сокровенном желании. В беседе с mk.ru артистка призналась, что мечтает о новой роли в кино.

В январе 2025 года звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» отметила 90-летие. Валентина Талызина не скрывала, что не принимала свой возраст: «Я пришла в ужас. Большая дата. Она не моя. Я никогда не считала годы. Ни годы не считала, ни ботоксы не считала».

Несмотря на возраст и тяжелую болезнь, актриса все же мечтала снова порадовать зрителей новыми ролями в кино. Однако предложения режиссеров ее не устраивали.

«Работа, новая роль — об этом я сейчас мечтаю. Спросите, какая роль, не скажу… Что предлагают, мне мало интересно. Мне больше интересно то, что предлагаю я», — делилась Валентина Талызина.

Напомним, состояние звезды «Иронии судьбы» резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Валентина Талызина не жаловалась на здоровье и до последнего выходила на сцену театра. 21 июня народная артистка РСФСР ушла из жизни в возрасте 90 лет. Было решено, что прощание с ней пройдет в Государственном академическом театре имени Моссовета. С этим местом неразрывно связана судьба актрисы, которая служила там с 1968 года, сыграв более 40 центральных и главных ролей.

Ранее мы писали о том, что первый венок на прощание с Валентиной Талызиной доставили от Андрея Малахова.