«Об этом никто не рассказывает»: Лолита заявила о трудностях в карьере

60-летняя певица Лолита Милявская призналась, что у нее пропал голос из-за климакса. Артистка поделилась откровением в эфире шоу «Лера в большом городе».

Лолита призналась, что пережила непростой период в карьере. Из-за возрастных и гормональных изменений она почти лишилась голоса. По словам певицы, каждый концерт давался ей с большим трудом. Вот почему она приняла решение о паузе и дала себе время на восстановление.

«У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут-гаснут, как динамик. И ты вымученный — совсем петь не можешь», — заявила Лолита.

По словам Милявской, на сегодняшний день она чувствует себя лучше. Певица призналась, что готова к новым свершениям.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как живет Лолита после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Подробности смотрите в этом материале.

Также сообщалось о том, что 37-летняя актриса Анна Хилькевич станет мамой в третий раз.