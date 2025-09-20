«Об этом даже не знает Дмитрий»: Полина Диброва разрыдалась в шоу Андрея Малахова, говоря о разводе

Полина Диброва не смогла сдержать эмоций в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1». В разговоре с Андреем Малаховым жена Дмитрия Диброва расплакалась, говоря о скандале из-за развода.

36-летняя модель решилась на откровения в новом выпуске программы «Малахов», рассказывая свою правду о разводе с мужем. В какой-то момент Полина Диброва не сдержала слез. При этом она призналась, что приняла ситуацию как есть и готова идти в новую жизнь: «Это моя жизнь, но, если решение уже принято, нужно идти дальше».

Несмотря на обвинения в разрушении семьи Романа и Елены Товстиков, Полина Диброва не считает себя разлучницей. По словам модели, ей до сих пор тяжело говорить о скандале вокруг развода.

«Об этом даже не знает Дмитрий. Я никому ничего не говорю», — поделилась Полина Диброва.

Напомним, 7 августа адвокаты подтвердили развод Дмитрия и Полины Дибровых из-за измены модели с женатым другом семьи Романом Товстиком. В недавнем интервью Лауре Джугелии прервала молчание о расставании с супругом и призналась: ей было тяжело рассказать о своей неверности и решиться на развод.

«Мне было трудно произнести само слово „развод“. Я до последнего оттягивала этот момент», — рассказывала жена Дмитрия Диброва.

Ранее Полина Диброва заявила, что 65-летний муж все еще надеется ее вернуть, несмотря на измену: «Он однолюб».