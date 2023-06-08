О замке Пугачевой можно забыть: известно, где на самом деле проживает Стас Барецкий

В последнее время все внимание публики приковано к бизнесмену Стасу Барецкому. Не так давно он заявил, что купил замок Аллы Пугачевой и проживает в нем. В доказательство своих слов мужчина записал ролик, на котором продемонстрировал оставленные в доме вещи певицы. Однако многие коллеги Стаса считают, что ему верить нельзя.

В беседе с порталом PROZVEZD певец Данко публично высмеял Барецкого за его громкие высказывания. Артист считает: Стас сообщил о покупке замка ради пиара, поскольку он испытывает затруднительное финансовое положение. Вот почему Данко назвал бизнесмена «клоуном» и «городским сумасшедшим».

«На самом деле, он живет в приюте для бездомных, а кормится по банкетам и приемам», — резюмировал мужчина.

К слову, сам Барецкий пока никак не комментировал высказывание артиста в свой адрес.

Ранее мы писали о том, что Стас решил отдать замок Пугачевой дочке, рожденной от проститутки. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 39-летняя актриса Дарья Мороз напугала поклонников болезненным видом.