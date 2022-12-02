«О выздоровлении речи не идет»: вернувшийся после операции Антонов едва скрывает боль

В ноябре этого года Юрий Антонов покидал территорию РФ, и виной всему плохое самочувствие, которое он решил поправить в Австрии. Там высококлассные специалисты провели артисту операцию по замене тазобедренного сустава. На днях стало известно, что певец вернулся в Москву и даже посетил одно светское мероприятие. В эксклюзивном интервью для «Пятого» телеканала мужчина рассказал о своем здоровье.

Выяснилось, что Антонов до сих пор страдает от нестерпимых болей. Он уверяет: состояние постепенно улучшается, но о полном выздоровлении речи быть не может. «Я буду продолжать лечение уже здесь, в Москве», — заявил артист.

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