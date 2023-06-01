О выздоровлении речи не идет: что происходит с 88-летним Панфиловым после инфаркта головного мозга

В начале мая СМИ распространили тревожные новости о состоянии вдовца Инны Чуриковой. 88-летний Глеб Панфилов попал в больницу в тяжелом состоянии. Сообщалось, что у него случился инфаркт. Немного позже эту информацию подтвердил директор «Ленком» Марк Варшавер. А сегодня появились подробности хода его лечения.

Все это время режиссер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Никто из медиков даже не мог дать хоть каких-то прогнозов на выздоровление театрального деятеля. Теперь же ситуация немного сдвинулась с «мертвой точки». По информации источника Телеграм-канала 112, Панфилова сняли с ИВЛ, и врачам удалось стабилизировать его состояние.

Однако речи о полной поправке Глеба Анатольевича речи не идет. Пока только-только начала появляться положительная динамика. На данный момент ситуация все еще довольно серьезная: у него левосторонний гемипарез - движение нарушено в руке и ноге. Чтобы восстановиться, Панфилову придется пройти длительную реабилитацию.

Напомним, что несколько месяцев назад режиссер потерял любимую супругу Инну Чурикову. Смерть актрисы он переживал крайне тяжело и до последнего не мог поверить в произошедшее. Провожая жену в последний путь, вдовец стоял на коленях у гроба и плакал.

Ранее стало известно об особняке Инны Чуриковой, который она строила 10 лет.