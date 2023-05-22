«О тебе вспоминаю»: видео страданий Петросяна по Степаненко появилось в Сети

Юморист Евгений Петросян громко расстался со своей бывшей женой Еленой Степаненко после 30 лет брака. Мужчина уже давно счастлив с молодой избранницей, но поклонники все еще мечтают о том, что он вернется к экс-супруге. На днях в Сети появилось видео, на котором Петросян якобы страдает по Степаненко.

Многие заметили, что после развода Елена заметно похорошела. Она похудела на 42 килограмма и сменила гардероб. Она не бросила работу и наслаждается личной жизнью. В светских кругах ходят слухи, что за женщиной ухаживает бизнесмен.

Союз Петросяна с Татьяной Брухуновой пришелся не всем по душе. В Сети пару критикуют из-за слишком большой разницы в возрасте. Даже рождение наследника Вагана не изменило отношения недоброжелателей к девушке.

На днях в Сети появилось любопытное видео, на котором Петросян якобы страдает по бывшей жене. Многие решили, что это правдивый ролик. На кадрах юморист сидит на кровати в шелковой пижаме и держит в руках наполненный бокал, рядом с ним множество вкусностей. Мужчина смотрит телевизор.

На следующих кадрах показан экран, на котором идет выступление Степаненко. Все это сопровождается романтичной композицией группы «Нэнси».

«А когда я ее обнимаю /Все равно о тебе вспоминаю», – звучит за кадром.

Оказалось, что это видео было смонтировано неизвестным из двух разных роликов. Пользователи Сети оценили задумку.

«Ор выше гор», «Где-то подмигнула Елена Григорьевна», «Вот так женишься на молодухе, а потом в видосиках снимаешься в полосатых носочках», «Сейчас бы лежать в кроватке с шампусиком, а не вот это вот все», «Кто делает эти видео – молодец. У него прям всегда очень смешно выходит», «Было бы очень весело, если бы не было так грустно», «Мне они казались идеальной парой», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что юморист Александр Морозов назвал причину пропажи Елены Степаненко.