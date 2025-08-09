Из имущества только дом и дача: кому достанется наследство Ивана Краско

Народный артист России Иван Краско скончался 9 августа после продолжительной болезни. Его многочисленным наследникам придётся поделить между собой дачу под Петербургом и дом в поселке Вартемяги во Всеволожскогом районе Ленинградской области.

Кроме того, как рассказал Woman.ru адвокат Сергей Жорин, родственники также могу претендовать на авторские отчисления за книги Краско и гонорары за фильмы.

Известно, что у Ивана Краско пятеро детей. Также ходили слухи о том, что у артиста есть внебрачные дети, но он при жизни не подтверждал отцовство. На имущество также претендует третья жена Краско Наталья Вяль. Она заботилась об артисте в последние годы его жизни несмотря на то, что они давно расторгли брак.

Родственники также опасались, что Краско мог оставить завещание и передать имущество своей молодой помощнице Дарье Пашковой. Ходили слухи, что у них был роман, однако женщина его опровергла.

По словам Жорина, если у Краско не было завещания, то все наследство будет делиться между наследниками первой очереди в равных долях, дети являются наследниками первой очереди.

При этом, если у Краско есть внебрачные дети, то они также могут претендовать на наследство в судебном порядке. Однако сначала надо будет доказать отцовство.

«Просто заявление о том, что он является отцом, без подтверждения родства, не будет являться основанием», - пояснил адвокат.

Напомним, Иван Краско был официально женат четыре раза. У него пятеро детей, однако в 2006 году сын актера Андрей, рожденный в браке с учительницей Кирой Петровой, умер.

Ранее сообщалось, что Иван Краско скончался в больнице в возрасте 94 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание. Медики диагностировали у актера опухоль в районе желудка. Кроме того, он перенес инсульт.