Алексей Ягудин объяснил, почему не хочет иметь сына

Впрочем, в беседе с ведущей Ягудин отметил, что мальчики очень безбашенные.

Кстати, сам Алексей вырос в неполной семье — его воспитала мать, которая заменила и отца. По его словам, именно благодаря маме он окончил школу с медалью, да и чемпионом стал ее усилиями. Как он отметил, воспитание было «жестким, но не жестоким».

Отец несколько раз выходил на связь с Ягудиным. Сначала он предложил ему общаться во взрослом возрасте:

«Он позвонил мне через год после победы на Олимпиаде и сказал: "Поздравляю!" Я говорю: "Спасибо", — рассказал он, отметив, что отец несколько раз выходил на связь с предложением наладить контакт, но позже исчезал. Где его родитель сейчас, он не знает и связь с ним не поддерживает. Однако и обиды не держит: «Это жизнь, так бывает».

Отвечая на вопрос Алены, что будет, если Татьяна окажется в положении и узнает, что ждет мальчика, фигурист ответил однозначно — будут рожать. И любить сына, если он вдруг появится на свет, он тоже будет, даже несмотря на то что мечтает о дочерях.