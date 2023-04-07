О роскоши пришлось забыть: эмигрировавший в Испанию Панин пожаловался на бедную жизнь

Алексей Панин раньше всех звездных коллег принял решение об эмиграции. Мужчина давно обосновался в Испании. Если в прошлом он изредка приезжал в РФ ради съемок, то год назад мужчина окончательно порвал все связи со страной. Об этом говорит и то, что актер выставил на продажу недвижимость в Москве и награды, полученные за заслуги в кино. В новом интервью для местного СМИ Панин рассказал о своей новой жизни.

Как выяснилось, после отъезда из России ему пришлось забыть о роскоши и комфорте. В Москве артист мог позволить себе дорогой дом, престижную машину, а в Испании он живет как «обычный человек».

«Когда жил в России, мог позволить себе дом на Рублевке, мог взять деньги из коробки и купить еще одну машину. Сейчас мы живем как обычные люди, в обычной квартире — не так, как должны жить звезды», — рассказал мужчина.

Кроме того, у Панина возникли и проблемы на профессиональном поприще: в другой стране он не пользуется спросом у деятелей кино. Несмотря на это, он заявил, что они с дочерью «не голодают».

«Конечно, я не востребован, раз не снимаюсь», — резюмировал Алексей.

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