«Нужно сбавлять ценник»: почему 75-летней Ротару будет трудно избавиться от недвижимости в РФ

В последнее время все внимание публики приковано к тем звездам, которые год назад эмигрировали. Речь идет про Аллу Пугачеву, Веру Брежневу и Софию Ротару. Казус заключается в том, что все они идут по одному пути: сначала артисты в спешке покидают территорию РФ, а затем пытаются за внушительную сумму продать оставленную собственность. И, к слову, об успехах на этом поприще говорить не приходится. В новой беседе с порталом Woman.ru эксперт по загородной недвижимости Татьяна Белова объяснила сложившуюся ситуацию.

Когда-то Ротару купила в Крыму отель, который ей приносил немалые деньги. Однако спустя время она переписала имущество на единственного сына Руслана. Теперь мужчина пытается продать его за 30 миллионов евро и ни на какие уступки покупателям идти не собирается. Известно, что один человек готов приобрести отель, правда, за 9 миллионов евро. Такая цена явно не устраивает Руслана, однако, по мнению Беловой, если он и дальше будет упрямиться, то рискует никогда не продать недвижимость.

«30 миллионов евро — баснословная сумма, за которую никогда вилла не будет куплена», — высказалась эксперт.

Также специалист добавила: сейчас рынок недвижимости стоит, вот почему торги крайне необходимы. Татьяна считает, что в наши дни люди не могут тратить большие суммы.

«В случае Ротару, Брежневой и Лободы только один верный путь: чтобы получить деньги, нужно серьезно сбавлять ценник», — резюмировала Белова.

Ранее стали известны тайные подробности из жизни сына Софии Ротару. Напомним, после того, как Руслан со скандалом покинул территорию Украины, он обосновался в США и там заново строит карьеру.

Не менее интересна та история, в которой после критики в свой адрес новый избранник Ани Лорак показал фото с ней и заговорил о невзгодах. Что именно хотел сказать мужчина — узнаете в этой статье.