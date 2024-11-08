О нем знали не многие: звезда «Кривого зеркала» Валерий Пономаренко впервые представил сына

Юморист Валерий Пономаренко, известный по участию в проекте «Кривое зеркало», впервые представил сына Алексея. О его существовании знали не многие.

Пономаренко показал сына Алексея в передаче «Прямой эфир». Выяснилось, что юморист был женат на женщине – с ней сошелся после армии.

По словам артиста, после армии она попалась ему первой, пара решила пожениться.

«Год жили после свадьбы, я ее не бросал, это ее было решение разойтись — просто полюбила нового мужчину», - рассказал юморист.

После развода Пономаренко не переставал общаться с сыном. В 2002 году Алексей уехал в Германию с новой семьей матери. Отец приезжал раз-два в год, а также всегда забирал его летом.

О существовании у Пономаренко сына знали не многие. Брат был в курсе, а близкий друг узнал об этом несколько лет назад и опешил.

Ранее Валерий Пономаренко заявлял, что готов помириться с вдовой брата. Артист говорил: женщине было обидно, что умер муж, а не он.