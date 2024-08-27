«Ей было обидно, что Саша ушел, а не я»: юморист Валерий Пономаренко рассказал о конфликте с вдовой брата

Юморист Валерий Пономаренко рассказал о конфликте с вдовой его брата-близнеца Александра, скончавшегося в декабре 2022 года после продолжительной болезни. По его словам, причиной ссоры стали финансовые разногласия.

«Она почему-то посчитала, что я недостаточно помог. Хотя я делал все, чтобы Сашу вытащить. Второе — ей было обидно, что Саша ушел, а не я. Наверное, так. Это очень больная тема. Все, что я сделал, почему-то не было замечено», — сказал 57-летний артист в программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

Как отметил Пономаренко, Анна не пыталась помириться и уладить разногласия. При этом он отметил, что готов к примирению, если женщина сделает первый шаг.

«Аня считает, что я должен отдавать созданные ее семьей долги. На самом деле я не общаюсь с ней только по ее инициативе. Я всегда открыт и даже готов простить ее за то, что она наговорила про меня», — признался Валерий.

Ранее стало известно, что вдова юмориста Александра Пономаренко вынуждена была продать свою квартиру, чтобы расплатиться с долгами. Сейчас женщина снимает жилье и боится остаться без крыши над головой, так как других доходов у нее нет.