«О наболевшем»: Камилу Валиеву рассмешил Киркоров в костюме «17-летней фигуристки»

Камила Валиева впервые стала членом жюри Высшей лиги КВН. После второй 1/8 финала сезона фигуристка поделилась своими впечатлениями.

Девушка впервые присутствовала на игре, и команды решили обыграть ее появление. Так, один из КВНщиков, пародировавший Филиппа Киркорова, вышел на сцену в красном блестящем костюме.

«Вы не смотрите, что он так плохо выглядит. У него просто год тяжелый. Денег в пятьсот раз меньше, а мероприятий в пятьсот раз больше», – отметил другой комик.

На сцене попытались иронично оправдать Киркорова, пояснив, что тот просто хотел хорошо выглядеть.

«Чтобы красиво выглядеть, необязательно надевать костюм 17-летней фигуристки», – пошутил капитан команды.

В этот момент на экране появились фотографии короля эстрады в костюме с «голой» вечеринки и фигуристки Валиевой во время выступления на льду.

Камиле явно понравилась шутка про Киркорова. В конце игры девушка взяла микрофон и поблагодарила юмористов за шоу.

«Спасибо огромное всем командам, это была потрясающая игра. Вы влюбили меня в КВН, и я буду следить только за ним», – поделилась фигуристка.

Камила Валиева отдельно выделила номера команды «Юрикен» и сборной РУДН: «Ваше начало было прямо о наболевшем».

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