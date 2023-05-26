О муже ни слова: Гурцкая за несколько часов до смерти Кучеренко сделала публикацию в соцсетях

Певица Диана Гурцкая в день смерти супруга Петра Кучеренко 20 мая сделала публикацию на своей странице во «ВКонтакте». В посте, опубликованном за несколько часов до кончины мужа, не было ни слова о нем.

На странице в соцсетях певица рассказала об участии с сыном в проекте «Две звезды. Отцы и дети».

«Нас с Костей (сыном Гурцкой, прим. «Страсти») поддерживают родные и близкие, друзья и коллеги. Это очень важно, ведь это помогает нам обрести уверенность и чуточку меньше переживать перед выходом на сцену», - говорится в публикации.

Гурцкая обратилась к интернет-пользователям и заявила о важности их поддержки.

«Дорогие друзья, я читаю каждый ваш комментарий и мне очень приятно, это невероятное счастье. В это воскресенье мы встретимся вновь на Первом в новом выпуске музыкального шоу, а пока делюсь несколькими кадрами волшебного закулисья», - написала Гурцкая.

Пост был опубликован в 15:40.

Напомним, Петр Кучеренко умер, возвращаясь из командировки. В составе российской делегации он посещал Кубу. На борту ему внезапно стало плохо, смерть констатировали в 23:49. В тот же день было опубликовано последнее прижизненное фото Кучеренко. На снимке он запечатлен вместе с коллегами возле Гаванского университета.