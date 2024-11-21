«О каком ЗОЖе речь?»: обновленная Глюкоза презентовала книгу и подверглась критике

Певица Наташа Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, после лечения вернулась к светской жизни и выпустила книгу о красоте. Коллеги поддержали артистку, а вот пользователи Сети высмеяли за советы по ведению здорового образа жизни.

В последнее время исполнительница хита «Невеста» постоянно оказывается в скандальных ситуациях. Сначала было ее странное выступление на сцене, во время которого она невнятно разговаривала и трогала свое тело. Далее случился скандал в аэропорту. Звезда, по слухам, легла на лечение, и успела привести себя в порядок.

Недавно Глюкоза появилась на публике, презентовав свою книгу для женщин. Коллеги отметили, что девушка посвежела и обновила имидж. В ресторане она собрала друзей, среди которых были Ксения Собчак и Кети Топурия.

«Мои подруги! Как же я была счастлива видеть вас на презентации своей книги. Большое спасибо вам за вашу невероятную поддержку <…> Я писала книгу о себе — это мой путь, мои знания, которые были накоплены благодаря надежным проводникам мира красоты», — написала певица в соцсетях.

Но мнения пользователей Сети разделились. Кто-то поддержал артистку, а кто-то раскритиковал за тематику книги.

«Человек перепробовал в своей жизни столько запрещенки… О каком ЗОЖе идет речь?» – писали в комментариях.

Ранее мы писали о том, что 17-летняя дочь Глюкозы рассказала о последствиях РПП.