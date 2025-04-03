«О чьих деньгах мы будем вспоминать?»: Анна Седокова раскрыла правду о жизни с Тиммой

42-летняя певица Анна Седокова сообщила, что Янис Тимма украл у нее телефоны. Артистка раскрыла правду о жизни с баскетболистом в соцсети.

Не так давно певица открыла комментарии в личном блоге и стала отвечать на вопросы подписчиков. Так, Анна опровергла слухи о препятствовании общения Яниса с семьей. Кроме того, друзья баскетболиста утверждали, что она забрала его телефоны, в которых могла быть информация о смерти. Однако Седокова уточнила, что у нее остались только те устройства, которые Янис украл.

«Кого приручили? Он щенок, мальчик? Вы же сами сейчас его так унижаете и обесцениваете. Даю ответы: телефоны я забрала свои, которые Янис у меня украл, уходя. Его телефоны остались у следствия. Это есть в материалах дела со всеми доказательствами», — высказалась знаменитость.

Также Анна заявила, что в последние годы они жили на ее деньги. Певица утверждает: Янис не работал или работал, но бесплатно.

«Он последние четыре года, к сожалению, не работал. Или работал бесплатно. А я работала. О чьих деньгах мы будем вспоминать?» — сообщила знаменитость.

Седокова убеждена, что людям не нужна правда о жизни баскетболиста, иначе они могут изменить мнение о Янисе.

Ранее 42-летняя певица Анна Седокова ответила на обвинения семьи умершего Яниса Тиммы.