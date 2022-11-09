О чем молчали Пугачева и Киркоров: продюсер раскрыл тайну

Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал об эпизоде из жизни Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, который произошел 30 лет назад. Звезды, скорее всего, хотели бы забыть про этот случай, поэтому умалчивают о нем.

В беседе с Пятым каналом мужчина вспомнил, как Примадонна и поп-король записали свой первый дуэт. Они решили исполнить песню «Где родился я» на иврите.

«На самом деле этот еврейский дуэт Пугачевой и Киркорова, как-то так незаметно прошел. Видимо, может такая тема просто была не актуальная. Хотя это был первый, если я не ошибаюсь, дуэт Киркорова и Пугачевой. Это 94-й год, а «Зайка моя» вышла в 95-м году в альбоме «Скажи солнцу: «Да!», – рассказал эксперт.

Лавров считает, что артисты неплохо спели, но не смогли вызвать интереса у публики. Для того времени композиция на иврите была не актуальна.

«Вот сейчас бы Пугачева спела с Галкиным* на иврите или с Кирковым – вот это была бы бомба», – уверен Сергей.

Напомним, что Алла и Филипп считались одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Звезды были в браке десять лет, а сейчас даже не общаются. Несмотря на это, поп-король всегда с теплотой отзывается об экс-супруге.

Ранее мы писали, почему песни Аллы Пугачевой запретили к использованию на сцене.

*– признан физлицом-иноагентом в РФ.