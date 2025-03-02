«О чем это и зачем это, я не понимаю»: Сергей Соседов раскритиковал Иракли, исполнившего хит Анны Asti

Сергей Соседов раскритиковал выступление Ираклия Пирцхалавы (Иракли) с хитом Анны Asti в эфире шоу «Суперстар!» на НТВ. Музыкальный критик заявил, что не понял ни текста, ни смысла песни.

В пятом выпуске «Суперстар!» Ираклий Пирцхалава исполнил на сцене хит Анны Asti «Царица». Все члены жюри остались в восторге от номера певца, за исключением Сергея Соседова. Журналист резко высказался о композиции, выбранной артистом, и раскритиковал, по его мнению, странный текст песни экс-солистки группы Artik & Asti.

«Я три четверти текста не понял. Слышал только все время „мальчик поплыл“ и еще какая-то царица. Мальчик и царица. Это сказки Андерсона, что ли, какие-то? В общем, в огороде бузина, в Киеве дядька. Царица тут совершенно ни к чему. Она сюда не монтируется. Я ничего не понял. Дикция была недостаточной. Непонятно, о чем композиция, а мелодии там нет никакой. Петь там нечего. О чем это и зачем это, я не понимаю», — заявил Сергей Соседов.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов возмутился баснословными гонорарами звезд российской эстрады и предложил сократить их до 1 млн рублей. По мнению критика, «аморально платить от 3 до 12 млн за попсовый концерт, когда в стране существуют колоссальные проблемы».