Нюша высказалась о личной жизни после слухов о романе с бизнесменом

Популярная российская певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) прокомментировала личную жизнь после многочисленных слухов о романе с бизнесменом. Соответствующее откровение звезды прозвучало в шоу «Дерзкая готовка», выпуск которого опубликован на YouTube.

В августе минувшего года Нюша развелась с предпринимателем Игорем Сивовым после его измен. Через некоторое время появились слухи о романе артистки с неким бизнесменом. Однако сама исполнительница эту информацию долгое время никак не комментировала, пролив свет на личную жизнь лишь в новом выпуске «Дерзкой готовки».

«Я абсолютно свободна. Я решила, что не нужно придумывать какого-то мужчину мечты, прорисовывать его на доске желаний. Думаю, партнер сам притягивается как магнит, когда ты совпадаешь с ним на определенном уровне. Не обязательно должно быть раз и навсегда», — поделилась певица.

Напомним, Нюша вышла замуж за Игоря Сивова в 2017 году. После развода бывшие супруги остались в хороших отношениях и воспитывают двоих детей — дочь Серафиму-Симбу, рожденную в 2018 году, и сына Саффрона 2021 года рождения.

Незадолго до этого Нюша раскрыла, сможет ли сойтись с Егором Кридом.