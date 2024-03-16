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Опубликовано 16 марта 2024, 15:47
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«Нюша возвращается»: певица появилась в прежнем образе перед премьерой новой песни

Певица Нюша опубликовала кадры в прежнем образе с отрывком из новой песни.
«Нюша возвращается»: певица появилась в прежнем образе перед премьерой новой песни

© Lomohov Anatoly / East News

Певица Нюша, еще недавно экспериментировавшая с внешностью, решила вернуться к своему прежнему, полюбившемуся многими образу. В личном блоге артистка поделилась видео с отрывком из ее новой песни «Капкан». Об этом сообщает Super.ru.

«Мечты ближе, чем кажутся…» — подписала пост Нюша.

Подписчики звезды с восторгом отреагировали на ее возвращение к прежнему стилю во внешности и в музыке.

«Прежняя Ню возвращается с легкими и в то же время с душевными песнями», «Нюша нашего детства возвращается? Новый образ обжигает», «Как я ждала прежнюю Ню», «Красивая. Вернулась к нам вдохновленная, облегченная, как бабочка», — написали в комментариях пользователи Сети.

Напомним, в последнее время появились слухи, что причиной кардинальной смены образа Нюши стали проблемы в семье: говорили о том, что супруг певицы, бизнесмен Игорь Сивов, изменяет ей. Кроме того, недавно Нюша появилась на вечеринке Russian Party Super совместно VK без обручального кольца и поспешила удалиться от журналистов, услышав вопрос о муже.

Ранее мы писали о том, что Нюша высказалась об отношениях с супругом на фоне слухов о его изменах. В новом интервью в YouTube-шоу «Начало» артистка призналась, что раньше в ее жизни были эпизоды сильной ревности, но сейчас она полностью доверяет своему мужу.

«Нюша возвращается»: певица появилась в прежнем образе перед премьерой новой песни

© nyusha_nyusha / Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Источник фото:Lomohov Anatoly / East News
Источник:Super.ru
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Нюша
певица
образ
стиль
песня