Нюша воссоединилась с дочкой, оставшейся с отцом в Дубае после развода родителей

Певица Нюша рассказала, что после долгой разлуки воссоединилась с дочерью. В личном блоге она опубликовала фото с ребенком, с которым не виделась с прошлого месяца.

После развода Нюши и бизнесмена Игоря Сивова дети звезды остались жить с отцом. Вокалистка делилась, что предприниматель не настаивал на опеке, и решение они приняли совместно. В интервью после расставания она заявляла, что будет регулярно приезжать в ОАЭ, чтобы видеться с наследниками. Но из-за работы ей не удавалось месяц навестить их.

Недавно же Нюша нашла время и купила билет на самолет. Приземлившись в Дубае, она первым делом решила увидеться с дочерью, по которой сильно соскучилась. Певица теперь старается не расставаться с девочкой, поэтому даже взяла ее с собой в салон красоты.

Решение о разводе Нюша и Сивов приняли в этом году. Они не стали скрывать, что в их отношениях появились проблемы, поэтому публично объявили о расставании. При этом они избежали скандалов, несмотря на то, что, по слухам, брак разрушила измена бизнесмена.

После развода Нюша уже начала постепенно налаживать личную жизнь. Она призналась, что за ней ухаживает не один мужчина. Однако к новым отношениям она пока не готова, поэтому погрузилась в карьеру.

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