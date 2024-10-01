«Я поменяла слова и мелодию, оставила припев»: Нюша рассказала о новой песне «Сильные девочки»

Певица Нюша стала гостем вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Артистка устроила живую премьеру песни «Сильные девочки». Исполнительница рассказала, что композицию написала девочка по имени Соня – однако от первой версии песни остался только припев.

«Эту песню написала девочка Соня. И мне очень понравился припев. Но я поменяла куплет и бридж, поменяла там слова, поменяла там мелодию. Но оставила прекрасный припев. Я думаю, что в ближайшем будущем появится и её версия тоже», - поделилась Нюша.

Певица говорит, что в каждой женщине «есть внутри маленькая девочка».

«Трек о том, что нельзя терять эту девочку, эту искорку в глазах, чтобы чувствовать сердцем дорогу к счастью, к воплощению мечты», - рассуждает артистка.

На песню «Сильные девочки» снят клип. Его идея заключается в том, чтобы показать, как Нюша «гуляет по своей жизни».

«Я захожу в разные двери. Сначала вижу маленькую девочку, моего внутреннего ребенка, с которым я разбиралась и работала пару лет. Потом следующая дверь», - рассказала певица.

В конце клипа появляется партнер, который символизирует важные для женщины отношения.

«Это моя любимая часть, до мурашек. Обязательно посмотрите. А финал, конечно, о том, что в первую очередь важны отношения с самой собой», - заключила Нюша в эфире «Авторадио».