Наряд Нюши намекнул на третью беременность певицы

Поклонники заметили изменения в фигуре певицы Нюши на дне рождения ее дочери. Они стали предполагать, что артистка снова беременна, уже третьим малышом.

Нюша выбрала для вечеринки мини-платье в горох алого цвета. Наряд подчеркивал выпирающий живот.

Напомним, певице 32 года, с 2017 года она состоит в браке с бизнесменом Игорем Сивовым.

Пара воспитывает двоих детей. Младшему ребенку всего 10 месяцев.

Не так давно Нюша призналась, что перенесла измену мужа. Это произошло во время второй беременности.

ФОТО: East News