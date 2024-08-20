Нюша показала, как отпраздновала 34-летие в Москве

Певица Нюша отметила 34-летие в Москве. В важный день с артисткой были друзья и близкие.

Видео с дня рождения Нюша опубликовала на своей странице в соцсетях.

«Вчера был замечательный вечер в кругу друзей и близких», - подписала она.

Нюша собрала друзей в ресторане – судя по кадрам, было не очень много гостей.

«Угадали, какая была тематика вечера?» - спрашивала Нюша у подписчиков.

Именинница была в белом платье с убранными волосами и выразительным макияжем. Нюша сейчас находится в России с пятилетней дочерью. Сын артистки остался с отцом в Дубае.

Певица официально развелась с мужем Игорем Сивовым 15 августа. Это произошло в день рождения исполнительницы.