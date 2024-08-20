Опубликовано 20 августа 2024, 15:17
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Нюша показала, как отпраздновала 34-летие в Москве
Певица Нюша отметила 34-летие в Москве в кругу друзей и близких.
© Starface.ru
Певица Нюша отметила 34-летие в Москве. В важный день с артисткой были друзья и близкие.
Видео с дня рождения Нюша опубликовала на своей странице в соцсетях.
«Вчера был замечательный вечер в кругу друзей и близких», - подписала она.
Нюша собрала друзей в ресторане – судя по кадрам, было не очень много гостей.
«Угадали, какая была тематика вечера?» - спрашивала Нюша у подписчиков.
Именинница была в белом платье с убранными волосами и выразительным макияжем. Нюша сейчас находится в России с пятилетней дочерью. Сын артистки остался с отцом в Дубае.
Певица официально развелась с мужем Игорем Сивовым 15 августа. Это произошло в день рождения исполнительницы.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева