«Ныряние не избавляет от грехов»: жена Дмитрия Тарасова высказалась после его купания в проруби

Футболист Дмитрий Тарасов счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. Звездные супруги активно делятся подробностями семейной жизни и показывают в соцсетях все, что происходит с ними. Спортсмен опубликовал видео, на котором окунается в прорубь на Крещение. А девушка добавила в личном микроблоге странный пост, где порассуждала о грехах.

Тарасов погружался в святую воду один, но пришел туда с друзьями и дочерью от первого брака. Он позвал наследницу присоединиться, но она отказалась. Анастасия вместе с детьми в это время была дома. Она прокомментировала традицию в соцсетях.

«Конечно, нырять в прорубь или нет – личное дело каждого, но: «традиция не является церковным обрядом». Ну и да. Ныряние не избавляет вас от грехов: «грех смывается покаянием». И уж точно не стоит нырять тем, кто не практикует постоянное закаливание и не пробовал давать постепенно привыкать своему телу к такой температуре», – высказалась Костенко.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли публикацию девушки. Некоторые подумали, что это тонкий намек на ее мужа. Хейтеры часто пишут Тарасову негативные комментарии. Они упрекают его в том, что он «бросил» первую семью, потом якобы изменял второй жене Ольге Бузовой.

В браке с Анастасией мужчина тоже не может отбиться от неприятных замечаний. СМИ неоднократно писали, что очевидцы видели футболиста с другими женщинами. Блогерша Лебман публично рассказала о том, как примерный семьянин Тарасов флиртует в фитнес-клубе.