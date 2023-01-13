«Где у тебя синяки?»: Дмитрий Тарасов поиздевался над женой Анастасией Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена, модель Анастасия Костенко активно делятся подробностями семейной жизни в социальных сетях. Девушка снимает на видео все происходящее вокруг, даже то, что стоило бы не показывать. На днях она снова спровоцировала слухи о том, что спортсмен является абьюзером в браке.

Звезда отправился с супругой и детьми в кинотеатр. Пока девушка снимала видео для своих поклонниц и жаловалась на свой внешний вид, мужчина мешал ей, перебивал и задавал неуместные вопросы. На кадрах было видно, что Анастасии неприятно его поведение, но она сдержала эмоции.

«Мы пришли посмотреть «Чебурашку». У меня есть небольшие синячки, эх», – жалуется Костенко.

«У меня тоже небольшие синяки. А где у тебя синячки? Ничего же нет. Хотел пошутить, но не буду», – издевается над женой Тарасов.

«Есть у меня синячки, просто тут масочка и тональный крем. Эх, мужчины», – нервничает Анастасия.

Поклонники в очередной раз пожалели девушку и поинтересовались, откуда у нее синяки. Но она не стала раскрывать правду. Некоторые давно упрекают Тарасова в том, что он не уважает свою супругу и подкалывает ее по любому поводу. Недавно мы писали о том, как футболист раздраженно сообщил, что Анастасия Костенко «подарила» ему прыщ.