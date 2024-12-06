«Няня есть»: жена Егора Кончаловского вышла из декрета

58-летний режиссер Егор Кончаловский сообщил, что жена Мария Леонова вышла из декрета. Она работает адвокатом.

Подробности узнал StarHit.

«Маша адвокат, серьезный адвокат, она работает. У нас няня есть», - сообщил Кончаловский и добавил, что в соседнюю деревню переехала бабушка. Поэтому за детьми помогают присматривать бабушка и прабабушка.

Кончаловский говорит, что в город переезжать не хочет. В Москве у него есть квартира, но для четырех человек она мала. В большом доме семья чувствует себя максимально комфортно.

У Кончаловского и Леоновой два сына – Тимур и Марат. Самому младшему нет двух лет. Режиссер говорит, что жена «очень занимается детьми». Также он признался: Тимур к восьми годам был в Москве нечасто – «раз пятнадцать».

«Я в его возрасте, помню, уже ездил один на метро», - вспоминает Кончаловский.

Он отметил: сыновья растут бойкими. Режиссер признается, что единственная проблема с сыном Тимуром – это гаджеты. Он пытается донести ребенку, что ими следует пользоваться 1,5-2 часа в день.

«У меня, к сожалению, пока не получается так жестко, но потихоньку, конечно, к этим мыслям надо подводить ребенка», - говорит Кончаловский.

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