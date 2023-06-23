Няни детей Кости Цзю взыскали с 53-летнего боксера более двух миллионов рублей

Боксер Костя Цзю не относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Спортсмен ведет уединенный образ жизни и редко общается с прессой. Однако на этот раз журналисты самостоятельно смогли выяснить подробности о Цзю.

Как сообщает StarHit, няни детей боксера взыскали с него более двух миллионов рублей. Костя имеет пятерых наследников. Если старшие дети мужчины живут отдельно, то за младшими по-прежнему требуется уход. Чтобы помочь супруге в их воспитании, мужчина нанял нянь. Однако спустя время женщины обратились в суд, поскольку звездная семья не платила им зарплату. В материалах дела указано, что общая сумма долга составила 2 162 064,82 руб.

В суде адвокат пары признал иск и оформил письменное заявление. Основываясь на нем, судья постановил удовлетворить требования нянь.

К слову, на данный момент Цзю никак не комментировал подобный инцидент.

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