«Нянь»: Никита Пресняков улетел из США ради встречи с семьей отца в Испании

Эмигрировавший в США старший сын Кристины Орбакайте прилетел в Испанию, чтобы провести время с отцом Владимиром Пресняковым, его женой Натальей Подольской и младшими братьями.

В личном блоге Наталья Подольская опубликовал кадры, на которых Никита Пресняков запечатлен на пляже рядом с маленькими детьми отца. На черно-белом снимке 34-летний внук Аллы Пугачевой показывал младшим братьям Артемию и Ивану, как надо строить башни из мокрого песка. Дети с интересом наблюдали за тем, как Никита увлеченно заполнял форму песком.

«Нянь», - подписала снимок Наталья.

Никита предпочитает встречаться в Европе с семьей отца, проживающей в России. Он редко бывает в Москве и старается построить музыкальную карьеру в США, но пока безуспешно. В основном сын Орбакайте исполняет каверы на старые российские хиты.

Ранее Никита Пресняков решил поэкспериментировать с внешностью во время разлуки с женой Аленой. В личном блоге он показал новую прическу, а также отросшую щетину. Супруга музыканта еще в июне вернулась в Россию, спровоцировав слухи о разладе в семье.