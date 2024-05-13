«Нужны деньги на брюки»: Успенская жестко высказалась в адрес Киркорова, который подал на нее в суд

Певица Любовь Успенская унизила Киркорова из-за его иска на 10 миллионов рублей. Она резко высказалась в адрес поп-короля и затронула тему финансов.

Исполнительница отреагировала на судебное заседание, которое было назначено на 13 мая. Напомним, что поп-король подал в суд на Успенскую после того, как она назвала его «женоненавистником страны». Теперь звезда хочет получить от певицы 10 миллионов компенсации морального вреда и два миллиона в качестве судебных расходов.

«Удивлена, что Филипп не забрал свой иск ко мне на 10 млн рублей. Была уверена, что после всех этих "голых вечеринок" он должен был изменить свое поведение. Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне, я тебе дам — только скажи», – заявила Успенская.

Любовь Залмановна поинтересовалась у коллеги, точно ли он проживает в России, а не на Марсе.

«Откуда такие суммы? Если ты народный артист, то хоть немного спустись к народу и жизни страны!» – добавила артистка.

Ранее адвокат Киркорова заявил, что сторона Успенской раздражала суд своими доводами. Александр Добровинский поделился подробностями громкого дела с участием двух звезд шоу-бизнеса, которые когда-то были в дружеских отношения. Поп-король даже дарил Успенской роскошные подарки, но после заявил, что она у него их «выпрашивала».