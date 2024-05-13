«Наговорила гадостей»: адвокат Киркорова рассказал подробности суда с Успенской

Адвокат Александр Добровинский заявил, что сторона Любови Успенской раздражала суд доводами против Филиппа Киркорова. Напомним, что дело касается защиты чести и достоинства певца. Он был недоволен тем, что Успенская назвала его «женоненавистником страны». Подробности сообщает 360.ru.

13 мая состоится заседание по иску певца Филиппа Киркорова. Добровинский сообщил, что сторона защиты Успенской хочет оправдаться с помощью слов о «голой вечеринке» и ситуации в стране.

«Так как возразить противной стороне нечего, то все доводы сводятся к „голой вечеринке“ и ситуации в стране. Но „голая вечеринка“ была после интервью Успенской, в котором она наговорила гадостей. А ситуация в стране, во-первых, не запрещает судиться, во-вторых, не позволяет оскорблять людей», — высказался адвокат.

Адвокат исполнительницы Елена Сенина сказала, что готова предоставить в суде доказательства того, что у Любови Залмановны были основания делать такие заявления в адрес Киркорова. Но Добровинский считает, что словами про мероприятие блогера Ивлеевой сторона защиты только «раздражает суд».

«И судья отверг ее выступление — сначала было „выступление“ Успенской на интервью, потом вечеринка», — добавил он.

Напомним, что после громкого интервью Успенской Киркоров возмутился и потребовал у певицы компенсацию морального вреда. Он оценил свою обиду в 10 миллионов рублей, а кроме того потребовал выплатить судебные расходы – еще два миллиона рублей.

Отмечается, что певица игнорирует заседание по судебному делу.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что Любовь Успенская выпрашивала у него дорогие подарки.