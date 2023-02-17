Нужны были связи и московская прописка: Зарубина назвала брак с Малининым большой ошибкой

Отношения Ольги Зарубиной и Александра Малинина продлились около трех лет. Роман развивался стремительно, так как молодая певица была безумно влюблена в исполнителя романсов. Но союзу было суждено распасться, и это стало травмой для артистки, которую она несет с собой до сих пор. Она честно признается сейчас, что брак с Александром был большой ошибкой, но она была молода, поэтому в какой-то степени слепа.

В интервью изданию MK.RU Ольга рассказала, что не считает Малинина своим судьбоносным мужчиной. Он для нее был просто любовью юности. Зарубина вспоминает жизнь с ним с болью, потому что она принесла ей только депрессию и слезы. Артист постоянно гулял и в их союзе преследовал только свои цели – московская прописка и связи, которые уже в то время были у Ольги.

«Каждая женщина мечтает не просто о мужчине, а о судьбоносном мужчине. Малинин был просто мужчина. Как определить? С ним было не очень хорошо, была депрессия, человек гулял», - рассказала певица.

Зарубина жалеет, что спутала настоящую любовь со страстью, ведь она быстро потухла. Хорошо им вместе было только в самом начале, остальное же Ольга предпочитает не вспоминать.

Возможной причиной, почему она так уцепилась за свадьбу с Малининым, артистка называет проблемы в семье. После ранней смерти отца в ее жизни появился жестокий отчим, поэтому она хотела поскорее вырваться из гнезда и найти человека, который сможет подарить ей заботу и любовь. По нелепой случайности она посчитала таким мужчиной Малинина.

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