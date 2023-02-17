«Без копейки денег»: похудевшая до 39 кг жена Малинина после развода рассказала об отъезде в Америку
Бывшая жена Александра Малинина сравнила свой отъезд в Америку с эмиграцией Аллы Пугачевой.
Фото: Starface.ru
Певица и бывшая жена Александра Малинина Ольга Зарубина спустя несколько лет после развода с ним уехала в Америку, где прожила 17 лет. Сейчас она сравнила тот отъезд с эмиграцией певицы Аллы Пугачевой в Израиль.
«Я уезжала без копейки денег за душой: фактически в никуда», - откровенно заявила 64-летняя певица. В Америке у нее не было «ни связей, ни работы».
Пугачева и другие артисты, в свою очередь, «уезжают из страны с огромными деньгами, которые здесь заработали», подчеркнула Зарубина. Она не сомневается, что им хватит средств на жизнь за границей.
Артистка считает, что с этой точки зрения ее отъезд и эмиграцию Пугачевой «нельзя сравнивать».
При этом Зарубина предположила, что Примадонне «непросто находиться в стране, где ты практически незамеченный», передает mk.ru.
Ранее Зарубина рассказывала о депрессии в браке с Малининым.
Год назад Зарубина рассказывала, что экстремально похудела. Из-за коронавируса она стала весить 39 кг.