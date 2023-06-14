«Нужно жить»: Диана Гурцкая пропала после смерти мужа

Трагедия в семье Дианы Гурцкой потрясла всех поклонников и коллег певицы. 20 мая неожиданно для всех умер супруг артистки Петр Кучеренко. Мужчина возвращался домой из рабочей командировки, и в какой-то момент почувствовал себя плохо прямо на борту самолета. Врачам не удалось его спасти, все случилось слишком быстро. Звезда была на похоронах, но после этого пропала с радаров.

Подписчики Дианы в соцсетях привыкли, что она делится подробностями своей жизни и публикует различные посты со своими мыслями. Но после трагедии женщина исчезла. Поклонники оставляли соболезнования в личном микроблоге исполнительницы и писали ей слова поддержки. Они думали, что брюнетка вернется, но этого пока так и не произошло.

После трагедии прошло больше двух недель, поэтому фанаты забили тревогу в соцсетях. Они пишут под архивными снимками Дианы сообщения с призывами показаться, чтобы подписчики перестали за нее волноваться.

«Дианочка, у вас все в порядке? Как вы? Ждем вашего возращения с нетерпением, нужно жить!» – подобные слова появляются в комментариях под постами артистки.

Но Гурцкая пока не ответила интересующимся. СМИ пишут, что смерть мужа стала для певицы огромным ударом. Они прожили вместе больше 15 лет и были примером для многих семей. В одном из интервью женщина признавалась, что не против стать матерью во второй раз.

Ранее были названы объекты недвижимости, которые достанутся певице Диане Гурцкой после смерти мужа.