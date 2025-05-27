«Нужно выправлять мозги»: Яна Поплавская раскритиковала современное российское телевидение

Яна Поплавская раскритиковала современные российские телешоу. В своем Telegram-канале актриса заявила: на телевидение нужно возвращать программы про «нормальных русских девушек» и продвигать «исконные русские ценности».

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» выступила за возвращение на российские экраны программы «А ну-ка, девушки!» Она выходила в эфир с 1970 до 1987 года и представляла собой телевизионный конкурс среди девушек, отобранных по профессиональному признаку. По мнению Яны Поплавской, подобных передач должно быть больше в нынешнее время. Артистка отметила, что такие шоу, как «Дом-2», прививают неправильные ценности.

«Поддерживаю идею вернуть на ТВ программу „А ну-ка, девушки!“ <…> Показывать нормальных русских девушек, которые и коня остановят, и в горящую избу войдут, и пуговицу пришьют, и мужу ужин приготовят, и все это после работы. После многих лет показа „Дома-2“ нужно коренным образом выправлять мозги нескольким поколениям. <…> Возвращать исконные русские ценности», — заявила Яна Поплавская.

Недавно актриса также высказалась и о новой тенденции в искусстве в России — возросшему интересу к русской народной музыке. Яна Поплавская поддержала новый тренд и подчеркнула, что «патриотизм сейчас в цене». Звезда фильма «Про Красную Шапочку» выступила против «музыкальной мафии» на российской сцене.

«Я всегда за конкуренцию — должно быть больше артистов, больше выбора. Чтобы на эстраде орудовала не музыкальная мафия, которая захватила концертный рынок, а чтобы выбирал народ. Возвращаемся к исконным корням, получается!» — отметила артистка.

Ранее Яна Поплавская высмеяла депутата Госдумы Виталия Милонова за просмотр музыкального конкурса «Евровидение»: «Для нас этой грязи нет уже несколько лет, и Слава Богу».