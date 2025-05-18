Актриса Яна Поплавская высмеяла депутата Милонова за просмотр «Евровидения»

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская раскритиковала депутата Госдумы Виталия Милонова за просмотр музыкального конкурса «Евровидение», финал которого состоялся 17 мая в Швейцарии.

При этом парламентарий негативно высказался о мероприятии, назвав его «громким ужасом».

«Это очень давно превратилось в непотребщину, участвовать в таком категорически нельзя. А с другой стороны, полностью запрещать просмотр «Евровидения» я бы не стал. Например, сегодня я посмотрел выступления трех победителей», - разоткровенничался Милонов в своем Telegram-канале.

Сообщение депутата разгневало Паплавскую. Она поинтересовалась, с какой целью Милонов уделил столько внимания «Евровидению», где представители России не участвуют с 2022 года.

«Скажите, люди, зачем члену Госдумы РФ смотреть отвратительное Евровидение, да ещё и комментировать его публично? Для нас этой грязи нет уже несколько лет, и Слава Богу», - написала звезда «Красной шапочки» в своем Telegram-канале.

Актриса заверила, что не смотрела европейское шоу и выразила надежду, что читатели ее канала поступили аналогичным образом.

Ранее сообщалось, что в финале «Евровидения» произошел скандал. Зрители освистали участницу из Израиля Юваль Рафаэль. Когда артистка вышла на сцену, в нее полетели пакеты с краской.