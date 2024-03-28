«Никуда не ухожу»: Сергей Лазарев объяснил свои слова о перерыве в творчестве

Певец Сергей Лазарев опроверг новости о приостановке карьеры. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Накануне в прессе появились заявления о том, что Сергей Лазарев намерен поставить на паузу карьеру. Музыкант рассказал журналистам, что ему необходимо время, чтобы «перезагрузиться».

«Я сейчас возьму небольшую паузу просто отдохнуть. Потому что я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Я должен прийти в себя», — объяснял он.

Однако некоторые СМИ истолковали новость иначе, заявив, что Лазарев останавливает концертную деятельность. На это обратил внимание сам певец, который поспешил объяснить свои слова.

«Относительно паузы в карьере, остановки концертной деятельности, о которой написали СМИ! Громкие заголовки не соответствуют действительности! Перезагрузка — не означает остановка. Концерты тура пройдут по плану с 20 апреля с усилением охраны», — рассказал певец.

Музыкант обиделся на представителей прессы и заявил, что в следующий раз не будет отвечать на их вопросы во время пресс-подхода.

«Какой-то испорченный телефон вечно. Говоришь одно, а слышат другое. Пожалуй, в следующий раз буду просто молча фотографироваться», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Лазарев призвал не делать соревнование из помощи пострадавшим в «Крокусе».