«Нужно время»: муж Лии Ахеджаковой рассказал, что случилось с 84-летней актрисой после появившихся обвинений

Актрису Лию Ахеджакову могут обвинить в госизмене, объявить иноагентом и лишить наград. Соответствующая инициатива направлена в Генпрокуратуру. Появились слухи, что она уедет из России в связи с проверкой. Муж артистки Владимир Персиянинов внес ясность в ситуацию.

«Лия Меджидовна находится в Москве и не уезжает никуда», - сообщил он изданию «Абзац».

Персиянинов также рассказал о состоянии 84-летней актрисы. По словам супруга, «ей нужно время, чтобы не реагировать на все выпады».

Ранее театр «Современник» разорвал трудовые отношения с актрисой. Официально 84-летняя Ахеджакова ушла по собственному желанию.

Певица Алена Кравец заявила, что ее собираются пригласить в частную театральную студию на Рублевке в качестве педагога по актерскому мастерству. Оплата за каждое занятие может составить 20 тыс. рублей.