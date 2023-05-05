«Нужно в стационар»: врач вынес вердикт 76-летней Татьяне Михалковой, которая едва может идти самостоятельно

76-летней супруге режиссера Никиты Михалкова Татьяне нужна помощь врачей. Об этом заявил терапевт Юрий Серебрянский, проанализировав видео с Татьяной Михалковой на похоронах модельера Вячеслава Зайцева.

На траурной церемонии она была не похожа на себя. Михалкова едва передвигалась самостоятельно. Кроме того, на ее спине заметили внушительный горб.

Серебрянский указал на необходимость сделать МРТ и сдать кровь на паратгормон. Врач высказался о ситуации с Михалковой следующим образом: «У женщин после менопаузы идут изменения в позвоночнике, ее нужно положить в стационар пролечить».

Напомним, на похоронах Зайцева жена кинорежиссера, как и полагается, была одета в черное, но одежда не скрывала большой нарост на спине. В Сети заговорили, что у Михалковой прогрессирует кифоз.

Совсем недавно проблемы со здоровьем были у ее супруга. В январе Никиту Михалкова госпитализировали с коронавирусом. Спустя время он появился на публике сильно похудевшим. Михалков мало двигался, в основном сидел.