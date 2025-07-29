«Нужно признать предательницу иноагентом»: в отношении Лаймы Вайкуле призвали возбудить уголовное дело

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на предложение Лаймы Вайкуле «дать оружие Украине». В своем Telegram-канале политик призвал возбудить уголовное дело в отношении певицы и признать ее иноагентом в России.

С 25 по 27 июля 2025 года в Юрмале прошел традиционный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», на котором она, рассуждая о политической ситуации, неожиданно призвала дать Украине вместо музыки оружие. Заявление певицы привлекло внимание Виталия Бородина, который назвал ее «предательницей». Глава ФПБК предложил покарать артистку законом за антироссийские высказывания.

«Посмотрел интервью Лаймы Вайкуле — предательницы, Иуды, которая работает на западные спецслужбы. Посмотрели, как она собрала в Юрмале всех иноагентов — предателей России. Считаем, что в отношении Лаймы Вайкуле нужно ставить вопрос о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма и признать ее в России иностранным агентом», — заявил Виталий Бородин.

Недавно на высказывание Лаймы Вайкуле также обратила внимание Яна Поплавская. Актриса резко осудила певицу, когда-то получившую известность в России, и «прошлась» по тем, кто ее защищает.

«Тут даже не нужно в сотый раз говорить, что они сволочи и предатели. Не об этом речь. И не к ним посыл, а к тем, кто, хочет всех предателей простить и вернуть. Поступать так — быть их соучастниками», — заявила Яна Поплавская.

Напомним, в 2022 году исполнительница хита «Еще не вечер» эмигрировала из РФ в Латвию, отказавшись от сотрудничества со страной. При этом Лайма Вайкуле не раз негативно высказывалась о России, а однажды заявила, что якобы «содержала весь Советский Союз». В одном из интервью артистка призналась: ей приходилось переступать через себя, исполняя песни на русском языке.

Ранее сообщалось о том, что ждет Лайму Вайкуле после возвращения в Россию: «Она себе уже на несколько уголовных статей наговорила».