«Нужно полдня, чтобы прийти в себя»: Марат Башаров честно высказался о своем состоянии

Актер Марат Башаров признался, что уже не может позволить себе отправиться на съемки с похмелья. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ телеведущий раскрыл: ему нередко требуется полдня, чтобы прийти в себя.

По словам 51-летнего артиста, если в молодости он часто мог гулять до утра, спать два часа и затем идти на работу, но теперь он себе такого не позволяет.

«Сейчас уже нужно полдня, чтобы прийти в себя. Если ты знаешь, что завтра у тебя работа, сегодня нужно закончить пораньше. Чтобы выспаться, чтобы „кормушка“ была в форме», - поделился Марат Башаров.

Режиссер Анна Легчилова рассказала: среди ее коллег даже ходила легенда, что актера можно снимать только в Рамадан: «В это время он работает вот так и никогда не пьет». Марат Башаров, который уверял, что избавился от тяги к спиртному, не стал отрицать этот факт: «Стриженов Саша тоже так сказал: „Башаров, я тебя снимать буду только в Рамадан“».

Ранее Марат Башаров рассказал о новой жизни после многочисленных обвинений: «Алкоголь не пью, в последнее время вообще руки не распускаю».