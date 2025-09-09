«Алкоголь не пью, руки не распускаю»: Марат Башаров рассказал о новой жизни

Актер Марат Башаров в выпуске шоу «Секрет на миллион» на НТВ расскажет о том, как изменилась его жизнь. В анонсе было показано, что он высказался об отношении к алкоголю и рукоприкладству.

Недавно, в честь 51-го дня рождения актера, звезды подняли за его здоровье бокалы, но, как рассказала Лера Кудрявцева, в них не было ни капли алкоголя. Эта глава в жизни Башарова закрыта.

Известно, что звезда был замечен в рукоприкладстве по отношению к своим женам. Первой о побоях публично заявила Екатерина Архарова. Однако, как заверяет сейчас актер, это в прошлом:

«Алкоголь не пью, в последнее время вообще руки не распускаю», – сказал он.

Отказ от вредных привычек помог Марату наладить личную жизнь. Уже около трех лет он счастлив с Асей Борисовой, которая младше его на 13 лет. В студии шоу он с трепетом вспомнил момент их знакомства:

«Я увидел у этой девушки роскошные глаза», – признался мужчина.

Еще одна болезненная тема для артиста — отношения с биологическим отцом. Он обещал раскрыть их в эфире шоу.

Карьера Башарова также на подъеме. Он по-прежнему остается лицом «Битвы экстрасенсов», получает интересные предложения и играет в театре, где его ценят коллеги. Оказалось, что однажды он даже спас жизнь человеку.

Ранее Марат Башаров рассказал о несбывшейся мечте стать министром туризма.