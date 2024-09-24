«Нужно подать заявление»: что получит жена Сергея Шнурова после развода

Накануне стало известно о том, что четвертая жена лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова подала на развод с певцом после шести лет брака. Адвокат Евгений Корчаго раскрыл, что получит Ольга Абрамова в случае расторжения брака с артистом, передает Telegram-канал «Звездач».

По данным источников, у музыканта есть недвижимость в Санкт-Петербурге, Москве и Германии. Супруга Сергея Шнурова также владеет квартирами в центре Москвы. По мнению адвоката, для официального развода пары достаточно того, что Ольга Абрамова подала заявление в мировой участок суда. Однако избраннице певца придется подавать отдельный иск на алименты.

«Нужно подать заявление о взыскании алиментов. Если дети будут жить с матерью, то она имеет право подать на алименты из расчета 1/3 дохода на обоих детей», — заявил Евгений Корчаго.

Напомним, в 2018 году 51-летний Сергей Шнуров женился на дочери уральского миллиардера Ольге Абрамовой, которая моложе него на 18 лет. В браке у пары родилось двое детей. 23 сентября в СМИ появилась информация о том, что супруги разводятся.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Шнуров и его жена после развода могут поделить имущество на 1 млрд рублей.