«Нужно отпускать»: Наташа Королева раскрыла, на чем держится ее брак с Тарзаном

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» откровенно заговорила о личной жизни. Как утверждает Королева, в ее отношениях с Сергеем Глушко все еще есть страсть. Об этом сообщает «The Voice».

Тарзан и Наташа Королева поженились в 2003 году. У артистки это уже второй брак, ее первым мужем был музыкант Игорь Николаев.

50-летняя звезда шоу-бизнеса убеждена, что у нее с Сергеем Глушко особенная связь и далеко не всем так везет в поисках истинной любви.

Несмотря на долгие годы брака, искра между ними не погасла.

«С ним секс не может быть тусклым, поверьте!», – подчеркнула певица.

Королева также раскрыла главный секрет счастливой семейной жизни. По ее словам, крайне важно проводить время по отдельности и не надоедать друг другу.

«Это залог успешного брака. Нужно без истерик и корвалола отпускать на мальчишники», – пояснила она.

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