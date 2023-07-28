Певица Альбина Джанабаева выпустила новую песню под названием «Ветром»

44-летняя певица Альбина Джанабаева выпустила новую песню. Премьера трека под названием «Ветром» состоялась сегодня, 28 июля. Об этом артистка лично сообщила в своих социальных сетях.

О том, что поклонникам стоит ожидать новую композицию, Альбина сообщила накануне. Она опубликовала фото в черном и рассказала, что совсем скоро состоится релиз. Сегодня же на личной странице в блоге певицы появился отрывок из сингла, и фанаты смогли оценить творчество кумира.

Напомним, что Альбина Джанабаева обрела широкую популярность благодаря участию в популярном музыкальном коллективе «ВИА Гра». Проработав в группе несколько лет, артистка приняла решение начать сольную карьеру. Первая самостоятельная композиция вокалистки вышла в 2013 году и называлась «Капли», а после нее Альбина представила слушателям сингл «Надоели».

Новую же песню исполнительницы «Ветром» уже сейчас можно послушать на большинстве музыкальных площадок.