«Нужно относиться к этому не как к потере ребенка»: Ольга Орлова рассказала о замершей беременности

Певица Ольга Орлова призналась, что несколько раз пережила потерю ребенка. В личном блоге экс-солистка группы «Блестящие» откровенно рассказала о замерших беременностях.

47-летняя артистка отреагировала на вопрос подписчицы о том, как пережить потерю ребенка. Ольга Орлова раскрыла, что и сама пережила замершие беременности. По словам телеведущей, нужно относиться к сложившейся ситуации не как к трагедии и не опускать руки.

«У меня тоже были замершие беременности. Во-первых, нужно относиться к этому не как к потере ребенка, а как к потере беременности. Во-вторых, не нужно сдаваться, нужно продолжать дальше. Конечно, это очень печально, когда такое происходит, но, если у Вас есть цель, то сосредоточиться и держать фокус внимания нужно именно на ней, а не на удачах», — отметила Ольга Орлова.

Напомним, в 2022 году бывшая солистка «Блестящих» уже признавалась, что пережила неудачные беременности. Несмотря на это, Ольга Орлова все же могла стать мамой — в 2023 году у них с мужем Валерием родилась дочь Анна. Также у певицы есть 24-летний сын Артем от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым.

Ранее Ольга Орлова призналась, что переболела COVID-19 во время второй беременности: «Пила препараты».