«Нужно научить мозг работать»: Костомаров ходит с перебинтованными руками не просто так

Олимпийский чемпион Роман Костомаров активно проходит реабилитацию после трех ампутаций. Свой процесс восстановления фигурист демонстрирует в социальных сетях и делится с поклонниками чувствами. Сейчас он уже приступил к упражнениям для укрепления мышц не только ног, но и рук. Однако при этом его кисти по-прежнему перебинтованы, и на них отсутствуют протезы.

Реабилитологи в беседе с изданием «Вечерняя Москва» объяснили, почему специалисты не торопятся работать с искусственными кистями для Романа. По их словам, это обусловлено тем, что с руками дела обстоят намного сложнее, чем с ногами. «Нужно научить мозг работать остаточными импульсами — управлять мышцами и настраивать протез. Мышцу, которая раньше разгибала трицепс, например, теперь нужно научить работать протезом», - отметила эксперт Валерия Васильева.

Напомним, что на одном из видео, опубликованном Костомаровым, было заметно, что одна из кистей у него отсутствует полностью, а вторая частично. Медики поделились, что это тоже добавляет трудностей в работе. Там, где сохранились фаланги, можно попробовать установить статичные протезы. А вот со второй рукой все намного сложнее – однозначно нужна роботизированная модель. Однако в этом случае необходимо восстановить хватательную функцию пальцев.

Ранее врач рассказал, что Роману Костомарову могли изначально поставить неправильный диагноз, и это привело к трем ампутациям.