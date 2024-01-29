«Нужно найти крайнего»: продюсер Рудченко раскрыл причину краха Наргиз в Европе

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко прокомментировал слова певицы Наргиз Закировой, обвинившей Россию в срыве ее гастрольного тура по странам Европы. Он подчеркнул, что артистка была известна в странах СНГ, но для европейцев она всегда была ноунеймом.

«На мой взгляд, у нее уже паранойя. Для властей нашей страны Наргиз не является артистом такой большой величины, чтобы решать какие-то международные вопросы относительно выступлений», - сказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Как подчеркнул продюсер, причина гораздо проще – творчество Наргиз особо никому не нужно, так как она не является артистом даже третьей величины.

«Она ноунейм, соответственно, с продажами билетов и продвижением могут возникать проблемы», — пояснил Рудченко.

Он также напомнил, что дипломатические ведомства России не смогли бы повлиять на выступления Наргиз, так как со странами ЕС сейчас не лучшие отношения.

«Наргиз просто нужно найти крайнего в своих неудачах. Сложно признать, что она сделала неправильный выбор, покинув Россию, а после начала плевать в колодец, из которого пила долгие годы», — заключил Рудченко.

Ранее мы писали, что шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) обвинил Россию в срыве его выступлений на Бали. Он также заверил, что в Таиланде на владельцев концертных площадок было «оказано давление».

*Признан иностранным агентом на территории России